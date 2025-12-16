Familiares del joven asesinado de Aguaray piden justicia

Ayer en las puertas de la Ciudad Judicial familiares de Federico Villalba se apostaron pidiendo justicia por la muerte del joven oriundo de Aguaray.

Según comentó el padre de Federico, el joven habría sufrido un golpe que le afectó los pulmones, pero no se tratarían de golpes de puño o con algún elemento contundente, sino que sería producto de un impacto más fuerte.

En diálogo con Multivisión Federal, dijo que la causa es homicidio y cuenta con 4 personas denunciadas, de los cuales 3 se encuentran detenidos y uno prófugo oriundo de la localidad de Salvador Mazza.

Si bien la denuncia fue efectuada en Interpol, se notó un accionar lento en los últimos días, ya que según le comentó el Subcomisario de Aguaray, se encontraría residiendo en la localidad de Yacuiba y transitaría por pasos ilegales.

“El primer paso es solicitar la pena máxima como dos o más perpetuas para estos individuos”