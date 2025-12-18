¿Se quedó con cuotas alimentarias? Suspenden a un juez, acusado de estafa agravada

La Corte de Justicia de Salta resolvió suspender provisoriamente y quitarle los fueros al juez de Paz de Aguaray debido a una investigación penal, que busca determinar si el funcionario se quedó con el dinero de cuotas alimentarias depositadas en su juzgado por familias de esa zona de la provincia.

Esta decisión del máximo tribunal provincial se tomó tras el pedido formal del fiscal Armando Cazón, con el objetivo de allanar la inmunidad constitucional del magistrado para que pueda ser sometido a la jurisdicción penal ordinaria como cualquier ciudadano, mientras dure el proceso.

Según informó El Tribuno, la causa se originó por una serie de denuncias que indican que el funcionario no entregaba las sumas de dinero correspondientes a los convenios de alimentos que los padres depositaban mensualmente, fondos que debían ser girados a los beneficiarios y que aparentemente nunca llegaron a destino.

El fiscal interviniente solicitó el desafuero ante el Juzgado de Garantías de Tartagal luego de que el acusado no compareciera a la audiencia de imputación original, lo que motivó esta medida extrema para asegurar el desarrollo de la investigación y garantizar el cumplimiento del debido proceso.

Con esta resolución, la fiscalía quedó habilitada para avanzar con una nueva citación donde se le comunicará formalmente la acusación por los delitos de estafa agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, conforme surge de las actuaciones judiciales incorporadas.

El magistrado involucrado es Freddy Chocobar, quien fue denunciado por los ciudadanos Marcial Torrez y Johana Marisa Fiorillo, y permanecerá apartado de su cargo en Aguaray hasta que se acredite su desvinculación total de esta causa penal iniciada en el Distrito Judicial del Norte.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero.