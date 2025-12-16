Modo verano: ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden y cómo se pagan?

A días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, mucho aprovechan para comenzar a tomar unos días de vacaciones o descanso. Algunos tendrán la posibilidad de viajar, otros solamente se quedarán en casa.

En Argentina, las vacaciones se calculan según la antigüedad del trabajador y están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

Sostiene el Artículo 164 de dicha que, depende de la antigüedad al 31 de diciembre del año en curso, se autorizarán

14 días corridos para una antigüedad menor a 5 años

21 días corridos para una antigüedad entre 5 y 10 años

28 días corridos para una antigüedad entre 10 y 20 años

35 días para una antigüedad mayor a 20 años

Las vacaciones se cuentan en días corridos, no hábiles. Para poder tomarlos, el trabajador debe haber prestado servicios al menos la mitad de los días hábiles del año.

Si no cumplió ese mínimo, pero trabajó parte del año, le corresponde vacación proporcional, es decir: un día de vacaciones por cada 20 días trabajados.

Para saber cuánto me deben pagar por las vacaciones, el pago se calcula con el método de remuneración normal y habitual, pero dividiendo por 25 días. Es decir, que si tu sueldo es de $500.000 y tenes 14 días de vacaciones, la cuenta será la siguiente: $500.000 / 25 = $20.000 por día. $20.000 × 14 = $280.000 a cobrar por vacaciones.