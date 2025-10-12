Los motivos por los que prohibirán la renovación de la Licencia de Conducir a un grupo de personas

Aunque la nueva modificación de la Ley de Tránsito simplifica el trámite de renovación de la licencia de conducir en Argentina, hay situaciones que pueden impedir que un conductor la obtenga. La normativa apunta a garantizar que solo quienes cumplan con las condiciones psicofísicas y legales necesarias puedan circular, lo que implica controles más estrictos y renovaciones más frecuentes en algunos casos.

La licencia de conducir es un documento personal e intransferible, indispensable para manejar en todo el país. Tenerla vigente no solo evita multas, sino que también certifica que el titular está en condiciones de conducir de manera segura. Sin embargo, con la digitalización del sistema y los nuevos criterios de evaluación médica, un grupo de personas podría quedar excluido de la renovación.

Cuánto tiempo dura la licencia de conducir

Con la actualización de la normativa, la licencia dejó de ser física y ahora se encuentra de forma digital en la aplicación Mi Argentina. Para renovarla, los conductores deben tramitar un examen médico de aptitud física y mental que determine si están en condiciones de conducir.

La vigencia del permiso depende de la edad del titular:

Menores de 21 años: 5 años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

Entre 21 y 65 años: vigencia de 5 años.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina

El trámite de renovación se realiza a través de Mi Argentina y requiere presentar un certificado de aptitud física y psicológica emitido por un centro de salud autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la plataforma Mi Argentina.

Validar los datos personales.

Seleccionar la opción “renovación de licencia”.

Abonar las boletas correspondientes.

Elegir un prestador de salud habilitado para realizar el examen psicofísico.

Una vez aprobadas las pruebas, el centro médico cargará los resultados en el sistema y la nueva licencia quedará disponible en la aplicación.

Quiénes no podrán renovarla y por qué

A pesar de que la nueva ley busca simplificar el trámite, existen motivos que pueden impedir la renovación de la licencia de conducir. Los principales son:

No aprobar el examen psicofísico: este control es obligatorio y determina si la persona cuenta con las condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar. Sin su aprobación, no se puede renovar el carnet.

No realizar la renovación anual para mayores de 70 años: quienes superen esa edad deben renovar la licencia todos los años. Si no cumplen con este requisito o no aprueban el examen, pierden la habilitación para conducir.

Incumplir requisitos legales o administrativos: multas impagas, causas judiciales pendientes o datos desactualizados pueden frenar la emisión del nuevo documento.

De esta manera, el Gobierno busca reforzar la seguridad vial y garantizar que solo quienes estén en condiciones óptimas mantengan el derecho a manejar.

Fuente: Minuto 1