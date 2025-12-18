Presupuesto: Así votaron los diputados salteños el polémico capítulo 11 que afecta a discapacidad y universidades

En la primera sesión de Diputados con el nuevo Congreso, el oficialismo logró darle media sanción al Presupuesto 2026 en general, pero no le alcanzaron los votos para aprobar el capítulo 11, uno de los apartados más controvertidos del proyecto, ya que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, ambas ya sancionadas por el Congreso y vetadas previamente por el presidente Javier Milei.

El mismo proponía además eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de otras asignaciones familiares, aplicar recortes al Régimen de Zonas Frías que subsidia las tarifas de gas, habilitar el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y otorgar un refuerzo presupuestario de más de $21.000 millones al Ministerio Público Fiscal.

En el momento clave de la sesión, el reconocido médico y diputado Bernardo Biella, del bloque Innovación Federal, tal como había adelantado a InformateSalta, votó en contra del capítulo impulsado por el oficialismo.

Biella remarcó la importancia de sostener el financiamiento educativo. “Necesitamos generar conciencia y los fondos necesarios para que nuestros jóvenes puedan estudiar, capacitarse y el día de mañana emprender su propia vida y ser autosuficientes”, expresó.

En relación a la situación de las personas con discapacidad, advirtió que el acompañamiento estatal debe ir más allá de las pensiones. “Es fundamental garantizar los elementos mínimos necesarios: pañales, sillas de ruedas, cuidadores y el valor que deben percibir quienes los asisten”, señaló.

En cambio, Carlos Zapata, Julio Moreno Ovalle, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, y Pablo Outes y Yolanda Vega de Innovación Federal, votaron a favor de avanzar con el proyecto original.





