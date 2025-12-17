Sáenz y Hernández Berni recorrieron obras clave que fortalecen el norte salteño

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó una recorrida por el departamento San Martín para verificar el avance de obras estratégicas vinculadas al sistema de abastecimiento de agua, entre ellas el alteo del dique El Limón, obra que duplica la capacidad de reserva hídrica y aporta previsibilidad al Sistema Itiyuro, del que dependen más de 100 mil personas.

La visita contó con la presencia del intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, con quien el mandatario provincial compartió la inspección de los trabajos y el análisis del estado actual del sistema, así como los desafíos pendientes para continuar garantizando un servicio esencial para la población del norte provincial.

Durante el recorrido, el Gobernador destacó que el agua y el saneamiento fueron definidos como política de Estado, remarcando la importancia de las inversiones estructurales realizadas en San Martín. “Nuestro objetivo fue cambiar definitivamente la matriz de abastecimiento del departamento. Antes dependía en un 80% del Sistema Itiyuro, hoy logramos un equilibrio del 50 y 50 gracias a los pozos profundos y a estas obras de reserva, ganando independencia y seguridad hídrica”, señaló Sáenz.

Por su parte, el intendente Franco Hernández Berni valoró la posibilidad de recorrer las obras junto al Gobernador y observar de primera mano el impacto que estas inversiones tienen sobre Tartagal y el conjunto del departamento. La presencia del jefe comunal en la recorrida reafirma el compromiso del municipio con una agenda común de desarrollo, basada en la planificación, la articulación institucional y la defensa de servicios públicos esenciales para la comunidad.

El ministro de Gobierno y Justicia y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, calificó como “la obra más importante de los últimos 50 o 60 años” en materia de abastecimiento de agua en San Martín, y destacó la incorporación de tecnología de control ultrasónico de algas, una innovación que mejora la calidad del agua de manera sustentable.

Actualmente, el Sistema Itiyuro abastece a zonas altas de Aguaray y parte de Tartagal, aunque el esquema de obras permite inyectar agua a otras localidades en caso de necesidad, en el marco de una estrategia progresiva de independización mediante pozos profundos.

Acompañaron la recorrida el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, el intendente de Aguaray, Guillermo Alemán; y el gerente general de Aguas del Norte, Juan Alberto Bazán.

La visita dejó en evidencia una línea de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del norte salteño, orientada a fortalecer la infraestructura, anticiparse a los desafíos climáticos y garantizar bienestar y calidad de vida a miles de familias del departamento San Martín.