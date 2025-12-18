Fuegos artificiales amigables para celebrar las fiestas sin ruidos molestos

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) lanzó por sexto año consecutivo su campaña nacional para promover el uso responsable de fuegos artificiales durante las fiestas, con foco en productos amigables, de bajo impacto sonoro y principalmente lumínicos. Comercios y empresas de todo el país ya se sumaron a la iniciativa con afiches, volantes y acciones informativas en locales y redes sociales.

“Desde CAEFA lanzamos la sexta campaña nacional en la que alentamos la elección y uso de fuegos artificiales amigables. En estos días, comerciantes y empresas de todo el país están colocando afiches, repartiendo volantes y explicando en los locales cuáles son estos productos”, explicó Ezequiel Asquinasi, director de Relaciones Institucionales y vocero de la entidad, en diálogo con InformateSalta.

Asquinasi detalló que los fuegos artificiales amigables “son aquellos productos eminentemente lumínicos, de bajo impacto sonoro y, por supuesto, legales, es decir, autorizados por el organismo correspondiente”. En ese sentido, remarcó la importancia de comprar únicamente en comercios habilitados y respetar las instrucciones de uso.

"Hay que encenderlos lejos de la cara, en espacios abiertos, apoyados sobre superficies planas y nunca dentro de botellas o latas"

Durante la campaña, las más de 60.000 personas que trabajan en la industria en todo el país cumplen un rol clave de asesoramiento. “Lo que están haciendo es recordar cómo deben utilizarse correctamente los productos: siempre siguiendo las instrucciones, encendiéndolos lejos de la cara, en espacios abiertos, apoyados sobre superficies planas y nunca dentro de botellas o latas”, señaló.

El vocero de CAEFA también hizo hincapié en las edades permitidas para la manipulación. “Los fuegos artificiales deben ser usados por mayores de 16 años. Los menores solo pueden utilizar productos sencillos, como estrellitas o estallidos tipo ‘chasquiboom’, y siempre bajo supervisión de un adulto”, aclaró.

Desde la cámara destacaron que elegir fuegos artificiales amigables permite disfrutar de un espectáculo visual sin generar molestias ni riesgos innecesarios. “Cuando uno usa fuegos artificiales los disfruta con su familia y también los vecinos, y cuando los usan otros, nos deleitamos junto al resto del barrio. Se genera un sentimiento de hermandad”, expresó Asquinasi.