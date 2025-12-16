¡Juguetes riesgosos para niños! Advierten su venta por páginas internacionales

A pocos días de las fiestas, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una advertencia por la comercialización en el país de juguetes infantiles que fueron retirados del mercado en Estados Unidos por representar riesgos para la salud y la seguridad de los niños.

Según explicó la entidad en un comunicado, estos productos llegan principalmente a través de plataformas de comercio electrónico y compras internacionales, sin controles previos en frontera, sin certificaciones visibles y sin información clara sobre los peligros que implican. Se trata de artículos que cuentan con antecedentes de retiro oficial emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), el organismo estadounidense encargado de la seguridad de los productos.

"Un juguete retirado del mercado en otro país no debería estar disponible para una familia argentina”

“El problema es que en la compra online no se exige publicar certificados de seguridad ni existe una fiscalización efectiva. Un juguete retirado del mercado en otro país no debería estar disponible para una familia argentina”, advirtió el presidente de la CAIJ, Matías Furió.

Desde la cámara remarcaron que los juguetes producidos en el país cumplen con las normas vigentes y son seguros, certificados y trazables. En ese sentido, recomendaron a madres, padres y cuidadores extremar los cuidados al momento de comprar regalos, especialmente en plataformas digitales.

Entre las principales sugerencias, pidieron verificar el origen del producto, desconfiar de artículos sin certificación o datos del fabricante y priorizar la compra en comercios habilitados. Además, reclamaron mayor control del comercio electrónico, mecanismos ágiles para denunciar productos inseguros y reglas claras que protejan a la infancia.

La CAIJ detectó casos concretos de juguetes peligrosos aún disponibles para la venta, como disfraces con sustancias químicas prohibidas, juguetes para bebés con piezas desprendibles que pueden provocar asfixia y muñecas con baterías tipo botón, uno de los riesgos más graves en la infancia.