Encontraron sin vida a un gendarme de Orán en Santiago del Estero

Un lamentable hecho se dio en la provincia de Santiago del Estero tras la muerte de un gendarme salteño.

El joven de tan sólo 21 años, vivía en el B° Centenario en Santiago del Estero, fue hallado muerto ayer por la tarde. Según trascendió, se llama Diego y ayer fue encontrado por el propietario de la casa que alquilaba.

Aparentemente se habría quitado la vida después de una discusión con su pareja que también era integrante de las fuerzas. El médico revisó el cuerpo y determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, sin otras lesiones externas.

Mientras tanto, los investigadores empezaron a reconstruir la vida de Diego. Así descubrieron que hasta el lunes convivía con su novia, una gendarme salteña, y otros tres compañeros, pero que en los últimos días se encontraba solo.