Desde el San Bernardo explicaron "la saturación" que sufrió hoy el hospital

Esta tarde se viralizaron imágenes del Hospital San Bernardo en las que se veía una saturación en el servicio, en ellas se observaba varias ambulancias esperando ser atendidas. Desde la institución emitieron un comunicado oficial explicando la situación.

El documento explica que "el hospital experimentó un pico de saturación que exigió el máximo esfuerzo de nuestro personal y recursos físicos" en esta línea aseguran que es "fundamental aclarar a la opinión pública que, si bien esta institución honra su carácter de hospital público garantizando la atención universal a todo ciudadano, la congestión operativa responde en gran medida a la masiva afluencia de pacientes que poseen cobertura de Obra Social y afiliados de PAMI".

"Esta demanda del subsector de la seguridad social, que recurre al hospital público por elección o por falta de respuesta en sus prestadores, sumada a un incremento significativo en la recepción de accidentados viales y casos oncológicos complejos, generó un cuello de botella inevitable".

La situación generó demoras en la liberación de las ambulancias debido a una "ocupación total de las camillas" sobre la que trabajaron hasta lograr normalizar el servicio.