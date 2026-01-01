Cinco días pautó ANSES para el pago de jubilaciones que superen un haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para el mes de enero de 2026 de todos los grupos que cobran a través del organismo previsional y, entre ellos, están los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo, el cual será uno de los últimos en cobrar.

Aquellas personas cuyo haber sea mayor al mínimo cobrarán en la segunda quincena del mes y, al igual que el resto, lo harán con el 2,74% de aumento establecido por la ANSES de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que cada mes mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los jubilados y pensionados de este grupo comenzarán a cobrar sus haberes el viernes 23 de enero de 2026. La fecha de cobro será según la terminación del número de DNI. (N/A)

Calendario completo para jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Un día antes, es decir, el jueves 22, el organismo nacional iniciará el pago a las personas beneficiarias de la Prestación por Desempleo.

¿Cuál es el calendario para beneficiarios de la Asignación por Desempleo?

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.