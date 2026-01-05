Reyes Magos: El gasto promedio en juguetes ronda los $50 mil y las ventas se definen a último momento

A pocas horas de la llegada de los Reyes Magos y en un contexto de bajas ventas, Rubén Barrios, dueño de la juguetería Balodín, en diálogo con InformateSalta, se mostró expectante por las compras de último momento y anticipó un gasto promedio de alrededor de 50 mil pesos por regalo.

En cuanto a las preferencias de compra, sostuvo que no hay un juguete que sobresalga por sobre el resto, sino que las ventas se reparten de manera pareja entre distintos productos. “Se vende todo en forma equilibrada, lo cual es positivo porque permite mantener un stock ordenado”, explicó a InformateSalta.

Sobre los precios, el dueño de Balodín aseguró que los aumentos fueron mínimos y desmintió subas del orden del 30%. “Algunos juguetes se mantuvieron y otros incluso bajaron un poco. Los proveedores saben que para vender no pueden aumentar demasiado”, señaló.

También destacó el rol clave de las tarjetas de crédito y las cuotas para impulsar el consumo. “Más del 90% de las ventas se hacen con tarjeta. Tenemos convenios con varios bancos y las cuotas sin interés son fundamentales: cuando el cliente puede, las aprovecha”, dijo.

Para finalizar, señaló que si bien diciembre cerró con números más alentadores, las ventas continúan un 13% por debajo del año pasado. "Venimos con una baja importante desde agosto hasta la fecha. Por suerte diciembre no fue tan pronunciado", aseguró.