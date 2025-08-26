Encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

La investigación sobre el presunto asesino serial de Jujuy arrojó otro detalle escalofriante: identificaron dos nuevos perfiles de ADN entre los restos encontrados en la casa de Matías Jurado.

El equipo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que está a cargo del caso confirmó que ninguno de esos perfiles coincide con los familiares que denunciaron las desapariciones de varios hombres. De este modo, creen que se trata de dos víctimas que deberán ser identificadas.

A mediados de agosto, la Justicia identificó los restos de dos hombres que estaban desaparecidos en la casa de Matías Jurado, Sergio Sosa (25) y Jorge Anachuri (68). Además, ambos quedaron registrados por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo en distintas secuencias, donde se los vio subir a un remís junto a Jurado.

Las otras tres posibles víctimas con denuncia de paradero son Miguel Ángel Quispe (60 años), Juan Carlos González (60 años) y Juan José Ponce (51 años).

Sergio Sosa y Jorge Anachuri, las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado. (Foto: gentileza Todo Jujuy).

“Con estos recientes informes forenses, los investigadores momentáneamente descartaron que sean compatibles con estas tres personas que son buscadas, es decir que pertenecen a otras dos”, explicó el fiscal regional Guillermo Beller al diario El Tribuno de Jujuy.

En tanto, el funcionario aclaró que solo han analizado el 20% del total de los elementos secuestrados el 31 de julio en la casa ubicada entre Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero.

Ahora, con este nuevo hallazgo, las autoridades sospechan que Matías Jurado habría captado y asesinado a más personas.

Manchas de sangre

Según revelaron las autoridades, estos nuevos perfiles se construyeron en base a unas manchas de sangre extraídas de una sábana que Jurado usaba como cortina de la ventana de su habitación y en una bolsa de arena que estaba en el comedor.

Con estos datos, convocaron a los familiares de dos desaparecidos para cotejar la información genética, pero los resultados dieron negativo.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó con las pericias en la "casa del horror" de Matías Jurado. (Foto: El Tribuno de Jujuy)

Cuando la policía allanó la casa del sospechoso el 31 de julio, encontraron manchas de sangre, restos óseos, cartílagos y cabellos en platos para perros, junto a restos humanos calcinados en el patio delantero y en un tacho con combustible. Además, encontraron una gran cantidad de ropa.

Los investigadores del Departamento de Criminalística del MPA secuestraron 206 elementos en total, incluyendo una “importante cantidad de cuchillos de distintos tamaños, sierras y machetes“, detalló El Tribuno de Jujuy.

La minuciosa revisión de cada objeto fue revelando detalles terroríficos. En una de esas armas, un facón aparentemente limpio, los especialistas encontraron un rastro de ADN en la ranura entre el mango y la hoja. Luego, mediante la prueba de luminol, hecha en gran parte de la casa, descubrieron que el sospechoso había limpiado manchas de sangre en una mesa, una heladera, sillas y otros muebles.

Por el momento, las autoridades esperan desvelar más detalles sobre el caso. /TN