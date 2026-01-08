Forcejearon un local comercial en pleno centro de Tartagal para intentar robarlo

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en pleno casco céntrico de Tartagal, en una zona de movimiento constante y alta circulación, lo que volvió a encender la preocupación de comerciantes y vecinos.

El episodio ocurrió en un local de servicio técnico de aparatos tecnológicos, ubicado en la intersección de Cornejo y Warnes, donde delincuentes forzaron la reja de ingreso y rompieron un vidrio para concretar un intento de robo.

Según un video publicado por MosconiTvColor, al llegar al lugar, se pudo observar el interior del comercio desordenado, con elementos fuera de lugar y signos evidentes de violencia.

Efectivos policiales resguardaron la zona a la espera de la llegada de Policía Científica y del dueño del negocio, para realizar las pericias correspondientes y constatar si hubo faltantes.

Trascendió además que el comercio cuenta con cámaras de vigilancia y que no sería la primera vez que sufre un hecho delictivo, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de robos en el sector.