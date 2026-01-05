Millonario robo de limones en Pichanal, un camionero intentó coimear a la policía

En la madrugada del sábado 3 de enero, efectivos de la Comisaría N.º 1 de Pichanal intervinieron tras una alerta por la presunta sustracción de limones en una finca ubicada sobre Ruta Nacional N.º 34.

Durante recorridos preventivos por la zona, el personal policial detectó a un grupo de personas que, al advertir la presencia de los uniformados, se dio a la fuga, abandonando motocicletas y una importante cantidad de mercadería. En el lugar se procedió a la demora de un joven de 21 años y al secuestro de 54 bolsas de arpillera con limones, además de los rodados utilizados.

Posteriormente, sobre la misma ruta, se interceptó un camión Mercedes Benz que transportaba una gran cantidad de limones de manera irregular. Al ser identificado, el conductor intentó ofrecer dinero al personal policial para evitar el procedimiento, configurándose una tentativa de cohecho, por lo que fue demorado junto a otro ocupante del vehículo.

Tomaron intervención la Fiscalía Penal correspondiente y el Juzgado de Garantías N.º 1, disponiéndose el secuestro de la mercadería y de los vehículos involucrados, y la continuidad de las actuaciones judiciales conforme a la normativa vigente, publicó Orán Conectado.