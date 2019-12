Abuso infantil, el flagelo será abordado a través de un encuentro interprovincial

InformateSalta dialogó con Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS, quien explicó que la actividad parte de “una acción que iniciamos hace un año, en esta campaña de visibilización del abuso sexual infantil, alentando la denuncia como lo estipula la ley 27455, a partir de la cual el abuso sexual deja de ser considerado un delito de instancia privada y pasa a ser un delito de instancia pública”.

La licenciada señaló que la ley marca una enrome diferencia porque permite cualquier persona que tome conocimiento o sospeche de algún abuso, reconociendo indicadores que dan los niños que son víctimas, tienen la obligación de hacer las denuncias e, incluso, se puede actuar de oficio.





El Encuentro consistirá en la exposición de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia. Tendrá lugar el 6 de diciembre, en el Salón del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta de Ciudad Judicial, de 8:30 a 14 horas. Las inscripciones se reciben en www.escuelampsalta.gob.ar.

“Se observa un incremento en las denuncias, sin embargo, el sistema que tiene que contener estas denuncias y asistir a las víctimas, debe hacer una reflexión para mejorar la eficacia de la respuesta que da a la comunidad. No hay una estadística en la órbita de la justicia porque se mezclan con las denuncias por delitos contra la integridad sexual en general, no hay dedicada atención al delito contra los niños. Esta es una de nuestras principales preocupaciones. No hay una acción de un observatorio que pueda hacer un seguimiento de ésta problemática”, manifestó.

La jornada será oportunidad para la presentación de un proyecto de ley en torno al abordaje de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, calificando el término “víctima infantil” que hasta ahora permanece en el anonimato.