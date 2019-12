Protesta y huelga de hambre en las afueras de la cárcel de Villa Las Rosas

Cansada de golpear puertas sin recibir ningún tipo de respuestas, la mujer de un agente penitenciario inició anoche una huelga de hambre en inmediaciones a la cárcel de Villa Las Rosas para exigir a las autoridades rever la situación de su marido, quien fue puesto a disponibilidad y se le negó la “licencia psiquiátrica”.

“Él está muy mal, no puede salir, no puede exponerse, desde hace un año que sufre y no hay respuestas de ningún lado”.

La mujer, en diálogo con InformateSalta, explicó que su pareja encuentra bajo tratamiento luego de sufrir maltrato y persecución por parte de colegas. “Reprimieron a mi pareja delante de todo el personal a raíz de una denuncia de cohecho activo pasivo a una directora que pertenecía a La Granja”, manifestó

La denunciante reclamó además que el legajo de su marido fue notablemente adulterado, quienes buscan tergiversar los hechos. “Ellos dicen que mi pareja está alucinando, miente, cuando nosotros hablamos con pruebas, videos, llamadas, tenemos todo”, afirmó.











Por último, detalló que de no encontrar respuestas, viajará a Buenos Aires para hacer el reclamo correspondiente. “Me encuentro con un parlante y folletos repartiendo a la gente, me voy a manifestar todo el tiempo que sea posible, y si acá no me dan respuesta me voy a dirigir a otros lados”, finalizó.