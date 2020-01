Buscan trasladar el penal de Villas Las Rosas: "Está obsoleto"

En la jornada del miércoles, el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien realizó aportes sobre la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes; la ubicación de la Unidad Carcelaria Nº1; aspectos vinculados con la seguridad y otros temas.

Tras este encuentro Cornejo convocó a una conferencia de prensa donde amplió ante los medios, entre ellos InformateSalta, sobre algunos de los temas expuestos ante el gobernador. En primer lugar se refirió a la cuestión del microtráfico.

“Históricamente me opuse al tema, no por capricho, sino porque hay un principio de igualdad ante la ley y, en Salta, tenemos ahora dos criterios diferentes con una misma jurisdicción”, inició. Para ser más claro dijo que “en materia penal, en la Provincia aplicamos penas altas a mi modo de ver, a personas consumidoras o dependientes de la droga, mientras la Federal aplica la teoría de la irrelevancia y no se castiga, por lo cual nos lleva otro temas más grande: si queremos combatir las mafias, es imposible que una provincia lo pueda hacer solo”.

Sobre esta cuestión, Cornejo planteó que el problema “ya es del Estado, de las provincias que lo integran, y además de ser un problema del Estado, también es regional, entonces debería haber un acuerdo internacional para combatir estas mafias”.

Un penal obsoleto

Por otra parte, el procurador habló sobre la situación del penal de Villa Las Rosas, reafirmando su planteo para que el mismo sea trasladado. “Lo digo desde hace muchísimos años, el penal está en un lugar obsoleto e inadecuado, hasta por el desarrollo urbanístico no debe estar ahí”.

“Hay que buscar un establecimiento carcelario más adecuado, por la seguridad y salubridad de los detenidos”, sentenció.

Para ser más directo sobre esta realidad, el funcionario indicó los siguientes números:

• En la cárcel de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas y la capacidad del penal es para mil internos. Alcaidía tiene 700 detenidos, pero capacidad para 300.

• En 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos. Diez años después se incrementó en un 90% y llegó a 3.266.

• El salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos).

• En 2018 habían 440 presos por microtráfico en Salta.

• Las violaciones y otros abusos sexuales son los delitos que producen más condenados y procesados en Salta.

Otros planteos

Finalmente, Cornejo también señaló que le plantearon al gobernador Sáenz “la creación de la Fiscalía de Ciberdelitos, enviamos hace dos días al Ejecutivo las previsiones presupuestarias para su creación, la cuarta que habría a nivel país”.

A esta, agregó la apertura de una “Oficina de Violencia Institucional, que permitirá a cualquier ciudadanos comparecer para vivir en una sociedad mejor; hay una gran violencia en la sociedad que se maneja en el trato a las personas, cuando se observe que se convierte en delito actuará un fiscal”, concluyó.