Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación

Comenzaron su relación en septiembre de 2011 y, si bien no lo hicieron público, su relación habría terminado a fines de 2019. Vanessa Hudgens y Austin Butler no pasaron las fiestas juntos y fuentes cercanas a la actriz confirmaron la separación a US Weekly y publicó Filo News.

Después de una relación de cinco años con Zac Efron, su compañero en High School Musical, Hudgens comenzó su relación con Austin Butler. En 2017 hubo rumores de casamiento por un anillo de diamantes que tenía la actriz, pero ella misma se encargó de desmentirlos.

"Vanessa y Austin han terminado oficialmente, ella únicamente le ha dicho a las personas más cercanas sobre su rompimiento", revelaron para US Weekly. La última publicación de la pareja en redes fue para Halloween y los medios estadounidenses esperan un comunicado sobre su separación.