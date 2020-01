Créditos UVA: Beneficiarios de ProCreAr marcharán en contra del nuevo plan de pago

Ayer el gobierno nacional anunció el fin del congelamiento a los créditos UVA y lanzó un plan de pago que se aplicará en 12 cuotas, los beneficiarios anunciaron una marcha para hoy a las 18:00 frente a la legislatura. Mara Garzón, una de las afectadas dijo: “Se sigue gobernando para los bancos, ellos siguen ganando plata y nosotros estamos más endeudados”.

En diálogo con Somos Salta, la mujer que vive en el Desarrollo Urbanístico Talavera, explicó que la marcha ya estaba organizada pero con otro fin, “íbamos a pedirle al gobierno que nos convoquen a una mesa de diálogo para encontrar una solución y que se contemple a todo el universo de hipotecados UVA, pero nos dimos con esta novedad”.







“No sólo anunciaron el fin del congelamiento y que ahora vamos a pagar en cómodas cuotas un beneficio que nos dieron y ya nos quitaron, sino que no vamos a salir del sistema de indexación que tanto nos afecta. En la Argentina no puede haber una hipoteca que se actualice con el índice de inflación”, reclamó.

Por las novedades la marcha se realizará ahora en reclamo a las nuevas medidas. “Nunca dialogaron, solo anuncian sus medidas, nos mintieron. Fuimos campaña, servimos para que se llenen de votos y hoy estamos igual que con el gobierno de Macri y no sé si peor porque a las cuotas hay que aumentarle este porcentaje, nos están matando”.







Criticó la medida que contempla una visita al banco cuando el valor de la cuota supere el 35% de los ingresos, “los bancos se van a llenar, hay casos donde la cuota ya supera el 50%. No sólo preocupa el aumento de las cuotas, sino es la deuda con el banco. A mí en febrero el banco me prestó 1.400.000 y ahora le debo 2.300.000, no sé cuánto voy a terminar pagando por un departamento”.

Hoy la concentración se realizará a partir de las 18 frente a la Legislatura provincial para pedir que la medida sea revisada.