“Los datos de Primera Infancia los tiene una agencia que no sabemos quién la administra”

En horas de la mañana, los ministros de Desarrollo Social, Salud Pública, Gobierno e Infraestructura expusieron informes sobre los programas y acciones que vienen desarrollando desde que asumieron en sus gestiones en el norte de la provincia, y los enfocados en la emergencia sociosanitaria.

“Venimos a mostrarles a los legisladores lo que se está haciendo en terreno. Hay aproximadamente 12 mil niños en la zona, se encuentran en un estado nutricional bueno pero enfrentan situaciones de riesgo por las que pueden ingresar al grupo de desnutridos” señaló la ministra de Salud Josefina Medrano.

La funcionaria explicó que se encuentran “trabajando en hacer un barrido terrenal y tener un diagnóstico más certero de la situación en general. Cuando uno tiene buenos diagnósticos puede plantear buenas estrategias para que el impacto sea el necesario”.

Consultada sobre los datos recabados por el ex Ministerio de la Primera Infancia, Medrano aclaró: “El ministerio ya no existe y fue absorbido por el ministerio de Desarrollo Social. En Salud nos estamos manejando con datos de público conocimiento, estadísticas vitales que son datos del Registro Civil”.

Por su parte, la Ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, indicó que se continúa con la entrega de módulos alimenticios en las zonas más vulnerables. “Mientras entregamos los módulos fuimos identificando niños que pudieran tener complicaciones o estar en riesgo, fuimos con enfermeras pesando y midiendo. Es un barrido que va a seguir por los próximos 40 días”.

Sobre los datos demográficos, dijo que cuentan con información de APS (Atención Primaria de la Salud), “tomamos la competencia de niñez, con todo lo que implica el sistema de atención que es muy grande, incluye a los CPI rurales y urbanos. No tenemos los datos del MPI porque quedaron en otro espacio, en principio los maneja una agencia que no sabemos quién la va a administrar”.

La ministra Figueroa aseguró que no tuvo oportunidad de hablar con el ex ministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira. “Leí su libro, la idea es muy buena pero no tiene datos exactos sobre la pobreza”, expresó.