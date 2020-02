Paritarias docentes: la Provincia esperará el anuncio de Nación y se reunirá con los gremios

Tras el primer encuentro con los gremios, el ministro de Educación, Matías Cánepa, adelantó que esperará el anunció que realizará esta tarde Nación para comenzar a hablar de porcentajes. La semana pasada, el ministro Nicolás Trotta informó que hoy hará una propuesta salarial a los docentes.







“Nosotros vamos a tener esa reunión después de esa paritaria nacional porque ahí se van a fijar las cuestiones que tienen que ver con los ingresos salariales, la posibilidad de entrar en un camino de recomposición salarial que va a ser por etapa, de acuerdo a la situación que tiene la provincia y la Nación”, dijo en diálogo con los medios locales.

El funcionario subrayó que en la Provincia trabajarán dentro del parámetro que resuelva el gobierno nacional. “Vamos a esperar para no decir un porcentaje que después no se cumpla, vamos a ver lo que se plantee a nivel nacional. El objetivo es ganarle a la inflación pero en un esquema que nosotros como Salta no lo podemos hacer solos. Para ganarle a la inflación tenemos que trabajar con el gobierno nacional”, expresó.