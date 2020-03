David descartó asumir en la Secretaría de Justicia: “No se me ofreció y tampoco está en mi idea”

Luego que el gobernador asegurara que “sería un muy buen candidato”, el ex diputado nacional desestimó la propuesta. Además criticó a la conducción del PJ local y dijo que espera que Sáenz marque el rumbo de la provincia en el discurso de apertura de sesiones legislativas.

Pese a que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reconoció ante los medios que Javier David sería un muy buen candidato para reemplazar a Pedro García Castiella en la Secretaría de Justicia, el ex diputado nacional, en el programa "Hablemos de Política" de FM Aries, lo descartó de plano tras manifestar que “nunca habló de ese tema y no está en su idea tampoco” asumir ese desafío.

En la oportunidad, reiteró que como ya lo dijo anteriormente no le preocupan los cargos. “No sé de donde salió eso, no se quien lo inventó, hablé un par de veces con el gobernador de la realidad de la provincia y de las ideas de cada uno pero nunca sobre eso, la verdad es que está muy lejos de lo que me motiva a mi”, manifestó.

David insistió en que la provincia debe empezar a buscar avanzar y cambiar una realidad de lo que se viene haciendo en los últimos años. “Me parece que en eso podemos aportar ideas aún sin tener cargos, soy un convencido de que no nos podemos dar el lujo de seguir haciendo más de lo mismo”.

En la oportunidad, dijo que si bien la gestión actual muestra una sensibilidad importante en relación al drama de mucha gente en Salta, no se ve cuáles son los grandes ejes a partir del cual va a diferenciarse de lo que viene pasando en la provincia en los últimos años. “Espero que para el 1º de abril al momento de hacer su primer mensaje a la Asamblea Legislativa, pueda ya expresar un lineamiento claro”.

Por otro lado, se mostró crítico de las decisiones de la actual conducción del Partido Justicialista provincial, a cargo interinamente de Pablo Kosiner. “Soy miembro del Consejo pero no vengo participando porque estoy en desacuerdo con las decisiones que se vienen tomando desde hace bastante tiempo, desde aquel momento en donde el PJ pasó a ser un furgón de cola, donde sus candidatos debían ir a buscar permiso para ser candidatos a gobernador”.

El ex legislador nacional dijo que espera que el partido se modernice a partir de la nueva elección nacional y la posible reforma de la Comisión de Acción Política en Salta. “A medida que el Partido Justicialista no cambié su manera de ver, no abra sus puestas a todos los dirigentes y todos los afiliados, es una cáscara vacía”, manifestó.

Con respecto a la gestión del gobierno nacional, manifestó que los datos fríos de la realidad hablan de un país en una situación muy complicada. “Uno espera que se pueda solucionar lo de la deuda, y se pueda empezar a mover la economía, y a reactivarse de alguna manera, que la inflación pueda consolidarse a la baja, pero son todavía cosas que están por verse, la Argentina en su macroeconomía no ha cambiado mucho”

Por último, opinó sobre el conflicto docente. “El gobierno debe escuchar a todos los sectores, creo que si hay un sector que por ahí no está de acuerdo hay que tratar de involucrarlo, y quienes dicen representar a los distintos sectores docentes, buscar un mecanismo de representación razonable, no es lógico que uno haga una negociación con 30 mil docentes, en algún punto hay que buscar una representación lógica”.