Si se suspenden las clases, docentes autoconvocados levantan el paro

Si por decisión presidencial se suspenden las clases en todo el país, cosa que la provincia también adoptaría, docentes autoconvocados hicieron saber ayer que levantan el paro.

Esto se pudo conocer de boca de los delegados que permanecen en Plaza 9 de Julio. Si se suspenden las clases a raíz de la pandemia del coronavirus, pretenden aprovechar esa instancia para dialogar e intentar ponerse de acuerdo con el gobierno en cuanto al planteo salarial.

Según se pudo conocer, ese acuerdo no está tan lejano. Uno de los docentes en paro dijo que el Gobierno no se sentó en paritarias con los Autoconvocados. "Nosotros queremos que negocien con nosotros y no es que seguiremos sino iniciaremos la instancia de negociación", dijo un autoconvocado ayer por la tarde en el programa "7PM", por FM Pacífico.

El punto en cuestión no es el porcentaje, ya que consideran que el 30% propuesto es adecuado, pero lo que no están aceptando es que la última parte de ese porcentaje se efectiviza recién en el mes de julio.

Recordemos que la propuesta del Ejecutivo provincial fue pagar el 8% a partir de febrero, otorgar otro 8% en marzo, otro incremento del 4% en mayo y en julio los salarios incrementarán en un 10% en básico y adicionales, acumulando un 30% final.

Ese último tramo que es el más importante, no impactaría en el aguinaldo, por lo que quieren es que se acorten esos plazos.