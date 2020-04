Educar a distancia: “Sólo el 15% de alumnos accede a clases virtuales”

Aún no hay un panorama claro de cuándo volverán a colmarse de alumnos las aulas. Si bien la mayoría de los docentes rápidamente debieron adaptarse a las plataformas virtuales para brindar acompañamiento a los alumnos, el limitado acceso a internet es un problema central.

“Si bien el 90% de la docencia está cumpliendo con todo lo que nos exige el Ministerio de Educación, cumpliendo con los plazos para subir las actividades a los sistemas virtuales, para las devoluciones, todas las condiciones en tanto y en cuanto los docentes tengan acceso, porque es real que no todos los docentes tienen acceso a internet ni los recursos tecnológicos adecuados”, explicó en InformateSalta Carmen Venencia, del gremio Tribuna Docente.

La profesora contó que ella trabaja con estudiantes del nivel secundario y que “el gran problema son los alumnos, sólo el 15% de mis alumnos están subiendo las tareas y han accedido fácilmente. El resto tienen muchas dificultades porque los sus celulares no tienen la capacidad adecuada, son varios hermanos, tienen que compartir el celular o la computadora, tienen que compartir la red”.

Venencia destacó que es imposible sustituir la relación presencial entre el docente y el alumno: “Esto hace que los docentes estemos hasta altas horas de la noche evacuando dudas a cada uno de los chicos, porque en el aula uno puede explicar algo a 30 alumnos a la vez, y responder preguntas comunes, aclarar las inquietudes. Pero de manera virtual es imposible”.

Desde Tribuna Docente presentaron una declaración para que el Ministerio de Educación negocie con las empresas de Internet el acceso universal. “La demanda del momento es muy grande. Si bien desde el Ministerio sostienen que el trabajo virtual es sólo un acompañamiento, y la instancia de evaluación será cuando nos encontremos nuevamente de manera presencial, ese acompañamiento es el que más exige presencia en las tareas, es el que define si el chico aprende no y cómo avanza el procesos de enseñanza y aprendizaje”.



Un reclamo que no se toma cuarentena

Otro de los graves problemas que se ha profundizado en el contexto de aislamiento, tiene que ver con los docentes que no han sido nombrados. Tribuna Docente avanza en una campaña para empadronar a los docentes y exigir al Ministerio que los nombren.

“Hay cargos vacantes, por lo tanto hay alumnos que no tienen profesores, grados que no tienen maestros nombrados. Al paralizarse las designaciones, hay docentes que no están percibiendo un sueldo, docentes que solo tienen 10 horas cátedras y lo que cobran no les alcanza, no pueden sostener la cuarentena”, dijo Venencia .