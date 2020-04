¿Y el aislamiento? Salteños ignoran la cuarentena y colman el centro con largas filas

Increíblemente los salteños han violado la cuarentena obligatoria quizás por el hecho de que Salta no tuvo más casos COVID-19. Lo cierto es que peatonales, Plaza 9 de Julio, entradas a distintas entidades bancarias, supermercados, son hoy el escenario de una gran circulación de personas.

Durante un recorrido del móvil de FM Cielo por la city salteña, mostró gran circulación ubicándose en la intersección de calles España y Mitre. En la zona hay un rapipago, un banco, un supermercado. Al seguir en su recorrido notó no solo gente haciendo fila, sino transitando normalmente.

La pregunta ¿todos necesitan realmente salir?¿Tendrán permiso de circulación?







Otro móvil de FM Aries también recorrió el microcentro salteño y destacó la gran fila en varios rapipagos pero en particular de uno, en España y Mitre, donde hay 5 cuadras de gente esperando, esto tiene que ver con que están respetando la distancia y utilizando barbijos.

"A mi me robaron, no tengo tarjeta de débito y no me queda otra que pagar en efectivo. La gente no puede estar haciendo semejante fila hay gente de edad que está acá, hay que tener mucha precaución. Parece que no tenemos miedo" dijo un vecino de Villa Chartas esperando para pagar.