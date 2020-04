Aunque están exceptuados, dueños de playas de estacionamiento denuncian no poder trabajar

Hay malestar entre los propietarios de los estacionamientos de la ciudad de Salta, dado que las mismas afirman poder trabajar dentro de las actividades exceptuadas durante la cuarentena, pero su problema radica con el centro vallado por la policía y el impedimento para que puedan usar sus playas para que los autos estacionen.

En diálogo con FM Aries, María Eugenia Giménez, la propietaria de un estacionamiento habló en nombre de todos sus colegas para exponer el momento que atraviesan del cual, afirmó, es el mismo. “Estamos dentro de las excepciones, podemos trabajar según el Gobierno Nacional, y si bien en un primer momento decidimos no abrir las puertas, (eso fue) porque no había circulación de vehículos, consultorios no atendían, o los bancos), por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, con la “flexibilización” de la cuarentena y la necesidad de pagar las cuentas, los salteños comenzaron a salir otra vez. “Este lunes pedimos abrir algunas playas y el problema es que, al estar todo vallado el centro, los autos no pueden entrar”, manifestó.

“Nos preocupan nuestros clientes, ellos nos transmiten su preocupación, no pueden venir a estacionar y no se sienten seguros”

A esta complicación agregó que los mismos clientes se acercan para pedirles que abran las playas dado que, al no poder entrar al micro e incluso al macrocentro, deben dejar sus transportes varias cuadras lejos de los lugares donde deben hacer diligencias, trámites o compras, luego volver y exponerse largos tramos a la eventual circulación del virus.

Como si fuera poco, María contó que “esta mañana (por el viernes) no me dejaban entrar a mi, a mi playa de estacionamiento, cuando tengo el permiso que otorga Nación, los papeles que me habilitan a circular pero no querían dejarme pasar”.

Buscando respuestas, aseveró que “hay mucha información cruzadas de todas partes, te dicen una cosa y otra, por el vallado de la Policía entra alguno que otro auto pero después de las 13:00 horas se corta”, concluyó afligida.

“Todos los trabajadores estamos en el mismo problema”