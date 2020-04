Brunetti obligaría a sus empleados a trabajar sin protección ante el Covid-19

A pesar de que el rubro de carnicerías es uno de los exceptuados desde el inicio de la cuarentena obligatoria, desde los organismos de control han solicitado estrictas normas de higiene y cumpliendo a partir del uso de barbijos, alcohol en gel y respetando distancias, como en tantos otros rubros imprescindibles.

Sin embargo, la denuncia de un familiar de empleados de la sucursal de frigorífico Brunetti en avenida San Martín asegura que no existiría ningún tipo de cuidado ante la pandemia, además puso en evidencia situaciones laborales que estarían sufriendo los empleados al no contar con los permisos de circulación.

"Es una vergüenza los tienen a los empleados sin barbijo, sin guantes, sin alcohol en gel, no les dan los permisos correspondientes para circular, por lo tanto no pueden subir a un colectivo, corren riesgo de que los lleven detenidos. Y si no van a trabajar porque no pueden subir al colectivo o llegan tarde porque la policía los frenó, los castigan suspendiéndolos, quitándoles porcentajes del sueldo" aseguró el familiar a InformateSalta.

El denunciante se pregunta quién va responder por sus familiares y los problemas de salud que pueden sufrir al estar expuestos de esa manera. "Quien se va a hacer cargo de esas familias completas que se van a enfermar, van a morir por culpa de la negligencia, ignorancia, avaricia del dueño de este frigorífico" agregó.