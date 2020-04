Siguen los reclamos contra el Hotel Victoria Plaza, salteños denuncian abandono

Se trata de repatriados que fueron alojados en el hotel céntrico capitalino. En un video, mostraron cómo se encuentran y la desesperación tras haber convivido con el caso positivo. Afirman que solo les dan agua y no limpian las habitaciones. “Estamos encerrados, no tenemos nada”, manifestaron.

Siguen las repercusiones tras la confirmación durante el fin de semana de un cuarto caso positivo en la provincia de Salta, en este caso de un trabajador golondrina que llegó desde el sur del país. El mismo fue trasladado desde Cabeza de Buey hasta el hotel Victoria Plaza, para luego ser alojado en el Hospital Papa Francisco tras ser compatible con la enfermedad.

Luego de confirmarse que es portador del virus, se vislumbraron denuncias que afirman que en dicho hotel no habría controles ni medidas sanitarias. Lo hizo la madre de un joven que hace la cuarentena en dicho establecimiento debido a que regresó de Lima y debe cumplir con 14 días de aislamiento. "Estamos muy asustados y preocupados" dijo la mujer asegurando que ni siquiera le llevan la comida a la puerta como se dijo que tenía que ser.

Tras esta denuncia se sumaron otras voces, en esta oportunidad de otros salteños que se dirigían a sus lugares de residencia pero fueron aislados de forma preventiva. Los mismos filmaron un video que enviaron a la redacción del El Tribuno, donde recalcan que el miedo a contagiarse de coronavirus, el aislamiento total y la falta de dinero potencian por estas horas la desesperación y angustia de dichas personas que todavía no pueden llegar a sus casas.

“Yo venía desde Mendoza para Orán y no nos dejaron circular más, estoy varada acá desde el sábado por la noche y yo no tengo plata, estoy desesperada, mi mamá está preocupada, necesito volver sí o sí, no conozco a nadie acá, no nos dan la comida como tiene que ser, yo necesito volver”, declara una joven en el video que comparte el matutino, sin evitar quebrarse en la mitad de su relato.

Junto a ella, otra persona pasa de la desesperación a la bronca por la situación en la que se encontrarían. “Los enfermos salieron de aquí arriba, si nos enfermamos es culpa del Gobierno, que nos juntaron con ellos, nosotros no tenemos la culpa de quedarnos atorados, queríamos volver y nos metieron aquí”, expresó.

“En medio del miedo, el denunciante se atrevió a decir que “si nos apestamos es por culpa del Gobierno, nosotros vinimos sanos y no es nuestra culpa que salgamos enfermos de aquí, tenemos familia, hijos, padres, estamos 3 en la habitación, encerrados, no tenemos nada, solo el agua cuando viene el almuerzo, no tenemos ni una escoba, nos tienen asco”, sentenció.