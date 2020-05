Volvió el debate sobre la pirotecnia: Senadores aprobaron prohibir la compra y su uso por el Estado

La Cámara Alta dio media sanción a una iniciativa que busca prohibir el uso de artilugios de artificio por organismos estatales, dando el ejemplo para su no adquisición. Ahora pasará a Diputados para su eventual aprobación.

Cada fin de año se suscita una polémica entre los salteños, respecto al uso, comercialización y expendió de la pirotecnia sonora en la Provincia, debate que ha generado ordenanzas al respecto, rechazos, movilizaciones, entre otros episodios al respecto.

Al respecto de estos artilugios de artificio, en la Cámara de Senadores de la Provincia se dio media sanción a una iniciativa, la cual busca que los organismos no adquieran ni hagan uso de los mismos.

La iniciativa corresponde a la senadora Silvina Abilés, quien precisó los detalles del proyecto: “Es un proyecto presentado en relación a que los organismos del Estado no adquieran elementos de pirotecnia sonora, dando el ejemplo que no debemos adquirir” la misma.

Así, la legisladora enfatizó que “todos los años nos preocupamos recién para diciembre, recordamos que hace mal a los enfermos, a los niños con autismo, a nuestros animales, pero siempre es tarde para legislar”. Por lo tanto, a principios de este año “presenté el proyecto para que los organismos del Estado empecemos a dar el ejemplo, para ver si podemos avanzar en otros aspectos” sobre los artículos de estruendo.

Con respecto a la iniciativa tratada en la última sesión de la Cámara Alta, Abilés dijo que “fue aprobada por unanimidad, pasará a Diputados y, en caso de su aprobación, pasará al Ejecutivo” para que promulgue la ley.

Cabe recordar que en la ciudad de Salta, una ordenanza prohíbe el uso de la pirotecnia sonora, la cual no evitó que en las fiestas de fin de año se viera un uso considerable de la misma, con algunos heridos por su manipulación.