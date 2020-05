Crimen de Rosa Sulca: Diputado pidió investigar al responsable de filtrar la llamada de auxilio

Tras la viralización del desgarrador audio donde la docente Rosa Sulca, ultimada de 17 puñaladas el pasado martes 28 de abril en su vivienda de Villa Mitre, advierte al SE 911 que “la estaban matando”, el diputado de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, condenó la actitud de quien lo haya hecho y apuntó contra la fiscalía.

Entre sus argumentos, explicó que, según lo informes del ministerio de Seguridad, solamente le entregaron el audio al fiscal que interviene la causa, a quien pidió se juzgue con la misma vara que a cualquier otro actor de la sociedad civil. “Cuando pasó lo mismo con un policía, terminó preso, y exonerado de la fuerza”, dijo en una entrevista con Canal 10 de Salta.

Orozco, quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, insistió en que el accionar de quién fugó el audio es totalmente irresponsable puesto que se trata de una prueba vital, a la vez que indicó que pedirá la intervención de la Comisión de Juicio Político para que tome cartas en el asunto. “Un fiscal no puede hacer lo que quiera”, resaltó.

Al ser consultado sobre otros posibles “culpables” de filtrar el material, señaló que a la policía no le interesaba que ese audio salga a la luz. “Alguien tiene que iniciar una investigación para encontrar al culpable de esta irresponsabilidad que ya roza lo delictivo”, agregó luego en diálogo con FM Aries. “Acá el responsable tiene que pagar”, señaló.

Por otro lado, acusó a los fiscales de solicitar la detención e imputación de los dos policías que intervinieron en el hecho, “solo para tratar de calmar cuestiones mediáticas”. “Ellos cumplieron como correspondía con el protocolo, ellos nunca escucharon el llamado, solo le comunican que había un pedido de auxilio por violencia familiar, que son hechos cotidianos”

En ese marco, dijo que se entrevistó con los efectivos acusados, quienes le manifestaron que si hubiesen escuchado el audio donde la maestra advertía que “la estaban matando”, hubieran derribado la puerta a patadas. “Ellos llamaron a la puerta y se quedaron 12 minutos en el lugar”, dijo.

En la oportunidad señaló que los detenidos tienen una carrera intachable en la fuerza. “Las dos personas tienen reconocimientos por haber rescatado personas, ayudar en parto. No son improvisados ni gente que ve la vida con desprecio, si se quieren hacer famosos, esta no es la forma, los que están detenidos hicieron las cosas como corresponde, hay que ser responsables, no se puede jugar con la libertad de las personas".

En la oportunidad, aseguró que hay que replantearse el protocolo del 911. “Los policías detenidos no tuvieron la culpa, no recibieron el mensaje, no les llegó la información como correspondía. El error fue en otro lado. Hay que revisar el protocolo del 911, y revisar donde estuvo el error y no meter preso a cualquiera. Hay dos policías que están presos de arriba, y familias que están sufriendo”.

También cuestionó al ministerio público Fiscal por solicitar la detención del jefe del Centro de Coordinación Operativa, Comisario Tolaba, que finalmente fue rechazado por la jueza Ada Zunino. “Él no es jefe de la persona que recibió el llamado ni de los efectivos que fueron al lugar del hecho”, indicó.

En relación a las supuestas “trabas” por parte de Tolaba para remitir el audio de la llamada a la fiscalía, advirtió que el fiscal lo llamó para solicitarle que envíe el material por whatsapp. “Tolaba hizo las cosas que correspondía, no es la forma”, anticipó.

Por último, aseguró que se perdió el foco de la causa, que ya tiene a dos jóvenes imputados por el crimen. “Todo el mundo habló del mal accionar de la policía, pero nadie habló dos de los sospechosos ya están detenidos”, concluyó en su diálogo con FM Aries.

Los fiscales contra Orozco

En tanto, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración, que investigará al legislador por posibles expresiones amenazantes.

La unidad estará conformada por los fiscales penales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.