Protesta de taxis: "Todo fue un circo, estaba todo armando, hemos sido engañados por Alfredo Carrizo y Raúl Saldaño"

Así lo manifestó en radio CNN Salta el presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis de Salta, Juan Manuel Crespo luego de la marcha. "Los verdaderos representantes quedamos afuera de la reunión, Carrizo se hizo el otario, y no me dejaron entrar. El senador Ibarra fue el que maquinó todo".

Se quebró: Tras la movilización de taxis que se realizó durante la jornada del martes en la ciudad de Salta, se produjo una fractura entre los grupos que nuclean a sus trabajadores, con una acusación de engaños, mentiras y hasta “armados” detrás de la marcha y los reclamos proferidos desde algunas entidades del sector.

Juan Manuel Crespo es el titular de la Cámara de Propietarios de Taxis quien en diálogo con CNN Salta -94,7 MHZ- dio detalles del “engaño” en el cual participó y que hoy se arrepiente. En primer lugar recordó que la marcha “fue una convocatoria de dirigentes de instituciones con representación y dirigentes sin personalidad (jurídica); se convocó a la marcha que encabezó el sindicato de Alfredo Carrizo (del Sindicato de Peones de Taxis) y yo participé pensando en que todo lo que decía este señor, que iban a pasar 400 licencias de vehículos de remises a taxis”.

Juan Manuel Crespo, titular de la Cámara de propietario de taxis, en #LaMañanaDeLaCNN. "El reclamo era porque decían que iban a pasar 400 licencias de remis a taxis, pero fue una mentira de Carrizo" — CNN Radio Salta (@cnnradiosalta) June 10, 2020

Sin embargo señaló que “confié en esa persona y cometí un error, salir en contra de esos 400 vehículos que iban a pasar de remises a taxis… ha sido mentira de Carrizo, no existía”. Para ser más claro explicó que al llegar a la Legislatura donde pidieron ser recibidos por los legisladores, pudieron entrar a dialogar Carrizo, con otros representantes sin personería, pero quedando ellos afuera.

“Confié en él y ha sido una vil mentira, me doy cuenta que Carrizo y que Ibarra maquinaron todo”

“Le reclamo a Carrizo y se hace el otario, no me dejaron entrar, ¿cómo puede ser que un representante legal quede afuera? Ahí me doy cuenta que éste señor y José Ibarra (senador y de la Federación Nacional de Conductores de Taxis) maquinaron todo”.

Juan Manuel Crespo, titular de la Cámara de propietario de taxis, en #LaMañanaDeLaCNN. "El senador Ibarra fue el maquinó todo. Saldaño responde a Ibarra" — CNN Radio Salta (@cnnradiosalta) June 10, 2020

Crespo, quien tuvo que retirarse de la Legislatura, dijo que escuchó posteriormente al titular de la AMT, Marcelo Ferraris, en un medio “donde dijo la verdad, que bajo ningún concepto habían decidido, pretendido ni que hay algún proyecto o algo por el estilo de entregar licencias de taxis a remises”.

“Le digo al pueblo que hemos sido engañados por estos sindicalistas que quieren cag… a la gente”

Tras todo esto, el titular de la Cámara aseveró que tanto el reclamo como la marcha “ya estaba armado, ya sabían quiénes iban a entrar, hemos sido usados, engañados por Carrizo y por Raúl Saldaño (de la Federación de Taxis), estoy diciendo la verdad”.

Finalmente Crespo pidió ser excusado por lo ocurrido. “Pido disculpas a esos titulares, a los peones, a quienes he pedido que acompañen, pensaba que este señor me decía la verdad, tengan la seguridad que el señor Ferraris tenía mucha razón”, concluyó en el programa "La mañana de CNN".