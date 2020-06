Reclamo de trabajadores de EDVSA: “La UOCRA está pintada, no nos representan”

Ramiro Frías, uno de los trabajadores de EDVSA denunció que no se sienten representados por la UOCRA tras un conflicto laboral. “Hace siete días que estamos acá en esta protesta y el gremio no apareció, la UOCRA está pintada para los trabajadores”, dijo ante los micrófonos de FM Profesional.

Molesto anunció que hoy se realizará una conciliación en la Secretaría de Trabajo entre el gremio y la empresa EDVSA, “ellos pidieron esta conciliación solamente para que nos paguen, no piden la devolución de los 250 puestos de trabajo. No sé para qué está el gremio si no nos van a representar”, denunció. Sin embargo Agustín Gilardi, coordinador general de la empresa de construcción EDVSA, dijo días pasados que el acuerdo laboral era temporal.

El viernes pasado por CNN Salta Rubén Aguilar, representante de la UOCRA manifestó: "Hay partidos políticos que quieren involucrarse dentro la manifestación. Y nosotros le hemos dicho desde la UOCRA que está terminantemente prohibido el ingreso de algún partido político dentro de la estructura. Si no desvirtuamos el reclamo”.