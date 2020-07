Expectativa por la posible reactivación de los casinos: "Está todo preparado"

La desesperación de trabajadores de casinos, sin posibilidad aún de reactivar la actividad, se acrecienta con el correr de los días, sobre todo porque les informaron que el próximo mes dejaran de percibir sus haberes y solo podrán recibir la ayuda del programa ATP. En este sentido, este jueves podrían tener una respuesta.

En diálogo con InformateSalta, el representante de la patronal, Miguel Delgado, contó que durante la tarde de hoy se conoció extraoficialmente que en dos días el gobierno provincial podría comunicarles novedades sobre la habilitación del rubro.

“Se hizo una inversión muy grande, comprar los separadores de policarbonatos, más de 6 millones de pesos gastó la empresa en ese ítem, las salas ya están preparadas; se sacó la mitad de las butacas. Desinfectante, toma de temperatura e ingreso por DNI. Está todo preparado para cuidar el cliente y cuidar al empleado”, resaltó.

En este sentido, subrayó que el principal motivo por el cual todavía no les permiten reabrir sus puertas es porque se trata de lugares cerrados sin ventilación natural, sin embargo, Miguel aseguró que su sistema de refrigeración, con aires acondicionados y ventilación, con extractores, es igual a la de cualquier banco.

En cuanto a sus ingresos, reconoció que hasta el mes de junio el dueño del casino para el que trabaja pudo seguir pagando el 75% del sueldo con la ayuda de Nación. “Ha decidido priorizar los empleados hasta el mes de junio inclusive que es lo que estamos cobrando, el viernes pasado cobramos el ATP, pero ya no es el 50% del sueldo de febrero, estos últimos es el 75% del 50 que se cobró en mayo. En plata son entre 14 y 16 mil pesos lo que estuvimos cobrando todos”.

Sin embargo, ya les adelantaron que desde el próximo mes, la empresa ya no está en condiciones de seguir depositando el dinero. “Desde el 1° de julio ya quedamos cesantes todos porque el dueño nos dijo que ya no tiene más para pagarnos si no abre. Va a llegar agosto y solo vamos a recibir el porcentaje del ATP. Por eso pedimos ser atendidos por Villada o Posadas”, manifestó.