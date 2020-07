Trabajadores de casinos anticipan una protesta en Casa de Gobierno

La manifestación sería mañana a las 10 horas si hoy no reciben alguna respuesta favorable ante el reclamo por volver a trabajar. Son más de 200 trabajadores que se encuentran sin cobrar sueldos y cesanteados.

InformateSalta dialogó con Alejandra, una trabajadora del casino Goldem, quien señaló que no desalentarán el reclamo contra el gobierno: “Esta mañana nos comunicamos con Miguel Delgado, representante de la patronal, quien nos informó que hoy se va a reunir con miembro del gabinete, según eso y si es que no hay respuestas, mañana nos vamos a movilizar a la Casa de Gobierno, estamos a la espera”.

La mujer insistió en que el objetivo es volver a trabajar, “estamos muy complicados, junio no nos pagaron hasta ahora y nos dijeron que para Julio ya estamos cesanteados, nos dijeron que no vamos a cobrar este mes y que no vamos a cobrar hasta que la actividad se reactive”.

De acuerdo al testimonio de la trabajadora, desde la empresa les informaron que desde julio están cesantes, con reserva del puesto. “ANSES nos depositó una parte del ATP por junio, pero nada de Julio, pero no nos alcanza ni para pagar alquileres, tuvimos que pedir préstamos. Estamos en un estado crítico. Somos alrededor de 200 empleados de la empresa, Video Drome S.A (Operadora de Juegos de Azar), de la que dependen varios casinos de Salta”.

Si hoy no reciben una respuesta favorable por parte del Gobierno de la Provincia, mañana a partir de las 10:00 se manifestarán en Casa de Gobierno.