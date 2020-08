Quedó aprobado el protocolo para que artistas actúen en locales gastronómicos

Luego de dilaciones, incertidumbre y reclamos por parte del colectivo artístico de la ciudad, finalmente el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia aprobó la Resolución 154 que establece el “Protocolo para el desempeño de actividades artísticas, animación de eventos, espectáculos en peñas, restaurantes y afines”.

Según reza el documento, los espacios gastronómicos que cumplan con los protocolos y las medidas de prevención dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia "podrán contar con la participación de: bailarines, músicos, cantantes, animadores, acróbatas, magos, Dj, payasos, artistas de circo, artes escénicas y afines”.

La habilitación para eventos culturales dentro de locales gastronómicos llegó a más de 140 días sin tener actividad alguna. Esta semana, diferentes referentes del sector insistieron en la urgencia de tener una Ley de Emergencia Cultural que contemple soluciones para los artistas. A la espera de esa ley, se logró esta nueva habilitación que llega como un posible respiro ante la situación.

¿Qué dice el protocolo?

Como primera medida, los locales gastronómicos deben garantizar el cumplimiento del protocolo ya vigente para su rubro. Fuera de eso, se establece que los artistas no podrán tener contacto con los comensales y que cumplirán el distanciamiento social en el espacio escénico o el escenario. Para los bailarines, acróbatas, payasos o artistas circenses “no realizarán figuras que impliquen contacto físico” o que no respete los dos metros de distancia entre el público.

En el caso de las peñas folclóricas, deberán reducir el espacio de las mesas para garantizar los dos metros de distancia solicitada. Para los espacios abiertos, sean públicos o privados, deberán mantener el distanciamiento social y “asegurar la libre circulación en la vía pública”.



Los artistas que se desempeñan como magos, Djs, animadores o músicos deberán limpiar sus productos entre una presentación y otra. Todas las actividades tendrán que respetar el horario de funcionamiento de los locales que jornadas atrás se extendió hasta las 24 hs.

Previo al inicio de las actividades culturales, los responsables de los locales deberán señalizar el espacio escénico para el desarrollo de la muestra artística. Además, garantizarán los elementos de higiene: alcohol en gel, jabón y trapo de piso con lavandina en el ingreso.

Finalmente, el protocolo también contempla que queda prohibida la participación de mayores de 60 años que posean enfermedades preexistentes.