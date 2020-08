Nanni: “La jefatura de la oposición está vacía”

Lo señaló el diputado nacional Miguel Nanni por CNN Salta. Si bien dijo que Mauricio Macri tiene un capital político importante, no sería el líder de la oposición actual a nivel nacional.

En medio de la pandemia, hay un poco de lugar para la política argentina, la cual sigue marcada por la grieta que en algún momento quiso dejarse detrás para combatir al coronavirus, pero que ahora vuelve a marcar cancha, sobre todo entre el oficialismo comandado por el Frente de Todos, y la oposición la cual no tiene un líder visible que la encabece.

Al respecto de esta situación y por CNN Salta -94.7 MHZ- el diputado nacional Miguel Nanni reconoció la falta de un liderazgo en la oposición al Gobierno de la Nación, comentando que la figura del expresidente Mauricio Macri no estaría ocupando ese puesto.

“Cuando uno vuelve al llano, para interpretar la jefatura de la oposición, te la tenés que ganar todos los días, ese puesto hoy está vacante”, aseveró el legislador radical. “Esto no quiere decir que Macri, con sus virtudes y defectos, no tiene un capital político enorme”, aclaró.

En #LaMañanaDeCNN, @miguel_nanni opina sobre los dichos de @GerardoMorales acerca de que @mauriciomacri no es el jefe de la oposición. pic.twitter.com/HPEJM8nZyZ — CNN Salta (@CNNSalta) August 12, 2020

Si bien puntualizó que el espacio de Cambiemos “tiene muchos cuadros” pero hoy en día “si no es el más resonante de todos, tiene un gran capital político”. No obstante fue cauto al precisar que “hay que ver qué interpreta la oposición en estos tiempos, no es un rótulo que lo podés pedir y que quepa, es día a día”.

Así subrayó un desafío a futuro para la oposición a la gestión nacional, la cual “tiene que interpretar al presidente una hoja de ruta certera, hoy el Gobierno no tiene un parámetro”.

Por otro lado, Nanni se refirió a la interna dentro de la UCR en Salta, indicando que la misma se realizará cuando las condiciones sanitarias sean las oportunas, esperando que pueda concretarse antes de fin de año. “Tenemos cada 2 años una renovación de autoridades, queremos llegar al año que viene con autoridades nuevas (pero) en el medio estuvo el Covid, seguramente a fin de año haremos la convocatoria, concluyó por “La mañana de CNN”.