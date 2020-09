La importancia de donar plasma, un testimonio en primera persona

El plasma es uno de los pocos tratamientos paliativos que hay para tratar a pacientes con coronavirus, buscando mitigar de alguna manera sus efectos en personas con sintomatología, a la espera de la tan ansiada vacuna.

Sin embargo, no todos los pacientes recuperados de la enfermedad pueden ser donantes de este recurso, siendo muy valioso el aporte de quienes se animan a la extracción. Es por eso que InformateSalta quiso dialogar con un donante para conocer su testimonio y cómo fue atravesar este proceso, el cual es sumamente sencillo pero importante.

El doctor Joaquín Alvarado es uno de los primeros pacientes con COVID-19 que tuvo nuestra provincia y quien ha donado su plasma para ayudar a los infectados. “Fui uno de los primeros casos en Salta, tuve pérdida de olfato cuando entonces aún no se aceptaba como síntoma, me hicieron los estudios” y su diagnóstico fue positivo.

Tras permanecer al resguardo 14 días y tras otros 14 días aislado al recuperarse, posteriormente se interiorizó sobre la donación del recurso. “Con otros de los primeros contagiados nos presentamos voluntariamente, la idea era poder proveer una de las pocas cosas que parcialmente son benéficas en tratamiento”, afirmó el doctor.

Sobre el proceso lo definió a InformateSalta como “muy sencillo, no es nada complejo, solo hay que tener ganas de hacerlo”. Tras comunicarse con el Centro de Hemoderivados se sometió a un estudio de sangre para saber si era adecuado para donar, siendo su resultado aceptable. “No es un proceso largo, debe durar 40 minutos, te colocan el catéter y el aparato separa el plasma de los glóbulos rojos”, recordó.

“Es rápido, es sencillo, es seguro, en el caso mío me sacaron dos dosis”

Con esta experiencia, Alvarado precisó en la importancia de la acción. “Si de los 1500 (recuperados en Salta) el 10% done, hablamos de 150 personas que a cada una le pueden sacar 2 unidades, hablamos de 300 unidades, un backup importante para la población que se va a enfermar”, calculó.

Como un mensaje final, el recuperado llamó a tomar conciencia de “la importancia de donar, no es nada grave, te lleva una hora de tu vida que no es nada, no hay motivos para no hacerlo, la pregunta es ¿por qué no donar?”, concluyó en su charla con InformateSalta.