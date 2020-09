PAMI: "La situación de los afiliados es crítica"

Así lo manifestó la diputada Gladys Moisés, ex directora del Programa de Atención Médica Integral. Un proyecto busca que amplíe la cobertura y convenios con clínicas privadas. Ninguna autoridad actual del PMI local, da una explicación.

InformateSalta dialogó con la diputada Gladys Moisés, quien se manifestó preocupada por la situación que están atravesando los afiliados del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.

“En este momento de pandemia está doblemente afectada porque es una población vulnerable y por las patologías preexistentes que deberían estar cubiertas pero no las atienden. Por el COVID-19 se les niega de manera sistemática la atención, hay patologías que necesitan tanto o más cuidado”, expresó.

Respecto al proyecto que busca que el PAMI amplíe las coberturas y convenios con más clínicas, Moisés dijo en InformateSalta. “La obra social tiene más de 100 mil afiliados en salta, con tres clínicas no llega a cubrir la demanda. Ojalá se puedan lograr mayores convenios para brindar la cobertura necesaria”.

La diputada agregó que "lamentablemente hay situaciones donde los afiliados tuvieron que recurrir a la policía para ser atendidos, es demasiado dramático. Cuando yo ingresé al PAMI había un promedio de 23 amparos por mes y logramos reducirlo a tres, la gente no debería recurrir a la justicia para que les brinden atención médica".

Amparo contra clínicas privadas

Respecto a la acción de amparo presentada por la Fiscalía de Estado de Salta, en contra de las clínicas y hospitales privados de la provincia de Salta que hubieran denegado la cobertura o el acceso al servicio de salud privada, Moisés dijo desconocer los detalles puntuales del mismo

"Por que lo se pudo conocer en los debates mediáticos, me parece que es muy genérica la medida de ir contra toda la salud privada. Desconozco si todas están en las mismas condiciones de brindar la cobertura que esta pandemia está generando. No sé si al ser tan genérica, y no definir específicamente a qué clínicas, se puede llegar a un buen resultado. Son conclusiones basadas en el informe periodístico.

La diputada agregó que "en esta situación de pandemia todos tenemos que estar juntos y trabajando, pero no se puede ir contra la propiedad privada o en cuanto el sistema de salud pública no cumple los requisitos buscar responsabilizar a otros. Cada uno tiene que ver cual es la responsabilidad que le cabe".

.