Precios Cuidados en la Construcción: Incertidumbre y poca expectativa de los corralones

Las casas de venta de materiales e insumos señalaron conocer poco y nada sobre la medida, pero no creen que pueda ayudar mucho. Indicaron que hubo aumento de precios desde el anuncio.

Fue este lunes cuando el Gobierno de la Nación hizo la presentación oficial del plan Precios Cuidados para la Construcción, destinado a reactivar el consumo interno y favorecer la compra de materiales, tratando de palear las dificultades económicas que vive el sector.

Al respecto de la medida InformateSalta dialogó con Jorge Banchik, delegado de la Cámara Argentina de la Construcción en Salta, quien vio con buenos ojos el anuncio. Según analizó y dado el contexto actual “creo que a todos nos sirve, es más que halagüeño”.

Sin embargo hay incertidumbre en los corralones o negocios de materiales de Salta en base al plan, como así están quienes directamente no tienen información concreta sobre en qué implicará el programa, ni cómo se acomodarán en la implementación del mismo.

Este medio consultó a un par de firmas quienes dieron a conocer el contexto descripto. Una empresa de sanitarios contó que están tratando de saber en profundidad las medidas que va tomando Nación “ya que no encontramos que esté claro el panorama”, siendo más las dudas que las certezas.

No obstante esta firma remarcó que hay fábricas que aumentaron sus precios después de los anuncios realizados el lunes. “Por ahí no entendimos bien o no estuvo claro el primer anuncio”, se sinceraron.

Por su parte, un corralón con el que InformateSalta se comunicó dijo que tras 20 años en el rubro “no espero nada de nadie, eso está hecho para los grandes corralones, porque arreglan comisiones con los bancos a una tasa más baja”. A esto sumó que con la inflación “no lo veo viable”.

“Hoy una bolsa de cemento al público sale $650, con crédito lo va a pagar $900, ¿le parece?”