Diputados analizarán la iniciativa de Sáenz para que legisladores donen su sueldo

El sábado se llevó a cabo una reunión del COE donde se definió el impacto del DNU nacional de aislamiento obligatorio para determinadas ciudades donde la crisis sanitaria se profundiza. Participó la médica y diputada provincial Gladys Paredes.

En una entrevista por radio CNN Salta-94.7 MHZ, la legisladora manifestó su preocupación por el elevado porcentaje ocupacional de camas, “la falta de recursos humanos es una situación crítica en toda la provincia, hay muchos profesionales contagiados por contacto estrecho. Podemos poner 20 camas más pero no tenemos el recurso humano para atenderlas”.







Respecto a la posibilidad de que las restricciones sean sólo por 14 días y no por 21, como lo define el DNU, Paredes dijo que se va a evaluar la situación de los primeros 14 días respecto al cumplimiento de las medidas.

“Hay gente que no cree en el peligro de la situación. El mensaje, la información, la comunicación es fundamental pero evidentemente hay algo que falla porque la gente no comprende, hay grupos familiares que salen a hacer compras no esenciales”, observó.

La legisladora adelantó que en Capital podría comenzar a trabajarse con el Programa Detectar. “Estoy admirada con la rapidez con la que bajó el número de casos en Orán. Destacó el trabajo del sistema Detectar que se implementó desde el programa Nacional. En Salta también se va a desarrollar a nivel barrial”, dijo en el programa La Mañana de CNN Salta.

Respecto al pedido del gobernador para que funcionarios donen sus sueldos para la creación de un Fondo de emergencia, Paredes indicó en radio CNN Salta: “Creemos que va a mandar una propuesta a la Cámara. Entiendo que la decisión del gobernador de donar el sueldo es algo individual y nosotros la vamos a tratar en conjunto en la Cámara. Me parece a mí que el señor gobernador debe reunirse con autoridades Nacionales para pedir más apoyo. Con todo el dinero que en Salta podamos juntar, no vamos a conseguir a personas para contratar y que atiendan en los hospitales, en estos momentos lo que necesitamos son recursos humanos".