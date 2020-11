Impuesto a las grandes fortunas, la postura industrial y la del Frente de Todos

El debate por el aporte solidario de las grandes fortunas se reactivará estar martes, pero ahora en la Cámara de Senadores de la Nación. El proyecto ya tiene media sanción de la cámara baja nacional, bajo un contexto de discusión de voces a favor y en contra. El sector industrial ha sido el primero en encender la alerta frente a la movida legislativa desde el frente oficial.

La Unión Industrial de Salta, en consonancia con la UIA y el resto de los parques industriales del país, se ha manifestado en desacuerdo con la propuesta. Su presidente, Paula Bibini, dijo en Sin Vueltas de InformateSalta: “Entendemos que se esta gravando lo que es la producción y la inversión propiamente dicha. El proyecto de ley grava impositivamente a todo bien, incluso los bienes productivos de nuestro país. Por eso consideramos que se están afectado lo que es la inversión”.

En este marco, los industriales le han pedido al gobierno nacional estudiar este aporte y considerar que el pago por única vez se pueda trasladar a una inversión posterior con un destino directo a la producción y para sostener las fuentes de trabajo.

“Nadie está hablando que no se va a pagar o no se quiere pagar, pero queremos y pretendemos decir que hay muchos bienes destinados a la producción, que rápidamente alcanzan los $200 millones. No es un impuesto para las grandes fortunas, sino que es un impuesto que alcanza casi a todo el sector productivo e industrial de nuestro país” aseguró la empresaria.

Finalmente, Bibini destacó en Sin Vueltas de InformateSalta que este tipo de propuesta no ayudan a reactivar la economía, ni generar confianza e inversión.







Los argumentos a favor

Por el contrario, la senadora nacional Nora Giménez opinó que cuando se quiere tomar decisiones concretas frente a la pobreza empiezan las diferencias. “Aquí se está planteando una situación especial, que ha sido agarrada por la pandemia y que quiere de un esfuerzo extraordinario” argumentó en Sin Vueltas de InformateSalta.







Giménez recalcó que el Estado nacional ha acompañado a todos los sectores afectados por la pandemia del coronavirus. “Hemos logrado el mejor acuerdo posible con el FMI sobre la deuda, eso nos ha permitido proponerle a la ciudadanía un planeo de construcción de mejora y para eso es necesario recuperar inversión, esa inversión no vendrá desde el extranjero, ese esfuerzo hay que hacerlo para adentro” agregó.

En el final, la senadora nacional por el Frente de Todos que se le está pidiendo a los que más tienen, a los dueños de las fortunas de la Argentina que por única vez hagan ese aporte.

“No como un impuesto sino como un aporte extraordinario por la necesidad de darle un empujón al país para poder iniciar con fuerza este proceso de reconstrucción de la Argentina”.