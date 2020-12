Otro reclamo contra Vía Cargo: Le mancharon y le dañaron sus encomiendas

No es la primera vez que la empresa Vía Cargo queda en el ojo de la tormenta o es noticia ante los problemas que han tenido los salteños con sus encomiendas, situaciones por las cuales han recibido múltiples sanciones.

Ahora, una joven de la localidad de Orán está sufriendo pérdidas luego que Vía Cargo le entregara su mercadería dañada, con las cajas y envoltorios rotos o sucios, con faltantes en su interior y otros paquetes que no le corresponde.

Constanza es la joven damnificada quien en diálogo con el medio Ciudad Online señaló que esta es la segunda vez que tiene problemas con la distribuidora de encomiendas, mientras que su madre también debió padecer el robo de ropa que encargó.



Foto: Radio Cadena Noa.

“Comencé con un emprendimiento en abril, en octubre me robaron una caja con algunos pares de calzado, hice denuncia a Defensa del Consumidor y se lavaron las manos”, comenzó su descargo la joven quien agregó que, si bien intentó probar con Correo Argentino, también tuvo demoras, por lo cual probó una vez más con Vía Cargo.

Sin embargo fue este martes cuando le entregaron “una caja con cosas que no eran mías, por ejemplo la caja de un celular pero vacía, no estaba el celular; llegó una bolsa con dirección a Neuquén, también vacía, y me llegó una caja toda manchada con aceite de camión y los calzados también manchados, me faltan otros pares y no son algo baratos”, resumió.

“Estoy triste, es mi fuente de trabajo, voy perdiendo plata y ahora perdí parte de mi ganancia”

Harta de esta situación, Constanza fue a hablar hasta Vía Cargo pero “se lavaron las manos, le echaron la culpa a Gendarmería, también a los camioneros, no saben darme una respuesta, no saben decirme algo coherente y esto es indignante, ya no sé a dónde ir, a quién llamar y yo tengo que seguir trabajando”.

Tampoco obtuve un reembolso por las pérdidas y, mientras tanto, la joven perdió dinero ya que los calzados dañados que le entregaron “tenían seña, yo no sé cómo dar la cara a mis clientes, esto es feo e indignante”.

“Juegan con el trabajo de uno, yo ya perdí confianza, perdí clientes, ya no sé qué más hacer”