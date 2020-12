Confesión de Maradona a un amigo: "estoy cansado, me voy con mi mamá y mi papá"

El italiano Stefano Ceci era un fanático de Diego Maradona y del Napoli. Hace veinte años atrás viajó hasta Cuba para estar cerca de su ídolo y hasta durmió en la calle para lograr su objetivo. Finalmente, luego de su perseverancia, consiguió un lugar privilegiado en la vida de Diego, pasaron fiestas y cumpleaños juntos y hasta publicó un libro sobre su relación.

Ceci participó de muchos de los negocios alrededor del astro. En 2017, organizó la gira de Maradona por Napoli. Y era nexo con las grandes cadenas del Viejo Continente cuando buscaban hacer especiales o documentales sobre el Diez.

Estos días, luego de la muerte del ídolo del fútbol argentino, brindó una entrevista al diario italiano La Repubblica y contó detalles de conversaciones íntimas con Maradona. "La última vez que lo escuché fue una semana antes de que lo operaran, por Facetime", contó.

"Puedo decir algo con seguridad: Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir. Estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones por la pandemia le dieron el golpe final. Puede haber errores, pero me lo dijo hace un año: 'Tanito, estoy cansado, me voy con mi mamá y mi papá'".

Ceci no estuvo físicamente a su lado cuando murió y dijo que se habían comunicado con su amigo vía redes sociales, publicó LaNación. "La suya era una muerte anunciada. Diego lo decidió. Si quería algo, no había forma de contradecirlo. No se le debería haber permitido salir del hospital una semana después de haber sido operado de la cabeza, pero decir que no para los que estaban con él en esos días hubiera significado enfadarlo".