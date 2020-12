Maxi Arce, el salteño que superó todas las barreras y triunfa en el pádel

Maxi Arce nació para competir. El tenis lo formó como deportista pero una enfermedad lo alejó de la actividad profesional. Sin embargo, pudo sobreponerse y tres años más tarde volvió a amigarse con su cuerpo y encontró en el pádel la llave para regresar a la actividad deportiva. Hoy esta 13ª en ranking nacional y tiene una academia.

El joven salteño, con 22 años, compite en los mejores torneos de pádel a nivel nacional y mundial. A nivel nacional en pareja se encuentra 4to y en individual ocupa la 13ª posición.

Maxi, en diálogo con InformateSalta comentó sobre sus inicios y su pasión por el pádel. “Comencé con el tenis cuando tenia 12 años hasta los 14 y estuve rankeado a nivel nacional, pero un pinzamiento nervioso cubital, me obligó a dejar el deporte. Tenía mucho dolor pero tuve la suerte de encontrar un buen profesional y me cambió la vida”, comentó.

Siguió explicando sus primero pasos. “La primera vez que ingresé a una cancha de pádel fue con mi papá a los 17 años, comencé a jugar, conocer el deporte, técnicas y me fue interesando cada vez más. Me volvieron las ganas de competir y ahí le encontré el gusto y la pasión por este deporte. Comencé a ganar y eso me potenció a entrenar más”, dijo.

También aseguró que para poder competir hay que profesionalizarse y lo remarcó como el objetivo básico para triunfar. “Para competir es indispensable tener una base de gimnasio para rendir de la mejor manera. Además hay que hacer trabajos físicos-tácticos, y plantear situaciones del partido, sin raqueta”, explicó.

Por la pandemia, se cancelaron los diferentes certámenes en todos sus niveles y tuvo que reinventarse. “En cuarentena puse una academia y tengo muchos alumnos y de diferentes edades. Mi idea es potenciar a los mas jóvenes a dedicarse profesionalmente a esta disciplina”, dijo.

Con un paso siempre adelante ya tiene su próximo objetivo, el circuito America Pádel Tour (APT) en que participan muchos latinos y los premios son un incentivo enorme para todos los deportistas.

Para finalizar expresó su deseo como profesional. “Quiero disputar torneos internacionales y el 2 de enero de 2021 comenzará una gira desde Paraguay, Brasil, Bélgica, incluyendo Estados Unidos. Los argentinos son muy destacados en el exterior, de hechos son los mejores”, finalizó.