Presupuesto Municipal 2021: “Es demasiado optimista en cuanto a ingresos”

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta ya tiene en sus manos el proyecto del Presupuesto Municipal 2021, comenzando el análisis de su contenido con reuniones e indagando todos los detalles para su tratamiento en sesión y eventual aprobación.

En medio de dicho análisis y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el concejal José Gauffin se manifestó al respecto dando su primer parecer sobre el contenido del proyecto. “El primer número y más significativo es el monto total, $10.230 millones que, en comparación a lo ejecutado este año, está muy por encima de ese valor que no llegará a los $7000 millones”.

No obstante el edil fue cauto al precisar que “la primera impresión es que es demasiado optimista en cuanto a ingresos, por lo que miro en la actividad económica, no va a ser tan fácil esa recuperación, a esta estimación del 40%, 50% no la veo tan auspiciosa".

“La recuperación económica será lenta, y estos valores optimistas no creo que vayan a ser ciertos”

En otro sentido, Gauffin destacó en La mañana de CNN que “es bueno ver cómo se estima una obra pública municipal, en orden a los $1.300 millones, prácticamente 8 veces más de lo que se invirtió este año”.

Sobre este punto el edil se permitió hacer una crítica a la gestión municipal de Bettina Romero, tras cumplir su primer año al frente de la intendencia. "En cuanto a obras no fue tan buena la reacción, priorizó algunas obras que algunos no le gustaban, como el tema de las bicisendas, quizás debería haber priorizado otro tipo de obras", aseveró puntualizando que Salta “tiene un enorme déficit en materia de calles”, como ser pavimento y conectividad.

Finalmente sobre dónde se deberían achicar los gastos o ajustar los mismos desde la comuna, el edil espetó: “Tiene que haber un ajuste en todas las áreas, uno aspira que el número de planta no aumente, y tampoco las plantas políticas, no hay que aumentar en publicidad, hay que ser más eficientes en el gasto”.