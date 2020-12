Sin respuestas, continúa el reclamo de padres del Salesiano por el aumento de la matrícula

En un año donde los bolsillos se vieron seriamente golpeados por la pandemia, los padres de alumnos del Colegio Salesiano se llevaron una sorpresa cuando recibieron el detalle de lo que sale la matrícula de inscripción para el año que viene, con un incremento del 53%. De los $12 mil que pagaron en 2020, para 2021 deberán pagar poco más de $16 mil.

Consultados por Somos Salta, contaron que desde la institución educativa simplemente les indicaron los montos, con la posibilidad de abonar en tres pagos de noviembre a enero, pero en ningún momento les informaron los motivos que abrupto aumento.

“Mandamos notas de manera individual los papás por lo que estamos padeciendo todos y no tuvimos ninguna respuesta, entonces decidimos juntarnos 84 padres y realizamos una nota, la mandamos y no tuvimos respuesta. Me acerco al colegio a solicitar una respuesta y lo único me que dijeron es que hable con el asesor legal”, expresó una mamá.

Asimismo, subirá no solo la matrícula sino también la cuota mensual que pasará de $5780 a $7300 sin inglés incluido (el colegio tiene un convenio con la Cultural Británica para su dictado y se abona aparte), más el seguro escolar que ronda los $1800.

“Buscamos que nos dejen una respuesta y que nos expliquen a que se debe el aumento. No queremos desentendernos del pago y queremos ponernos al día”, manifestó un papá.