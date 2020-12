Anuario 2020: Los momentos más destacados del deporte salteño

La pandemia del coronavirus en el mundo y en nuestro país, obligó a suspender las actividades deportivas y por ende el fútbol en todas sus categorías. Esta situación detuvo el sueño de los equipos locales, Gimnasia, Juventud y Central Norte, que frenaron la carrera por los ascensos y tuvieron que esperar hasta el próximo año.

Por este motivo se tuvieron que reprogramar los campeonatos y torneos. Se cambiaron los formatos y las formas de disputas. La nueva normalidad prohibió el ingreso de simpatizantes a los estadios y los equipos se vieron obligados respetar los protocolos.

Central Norte, único representante salteño en Federal A, clasificado a los play-offs debió reorganizar sus planes y frenar su marcha por el ascenso. La falta de competencia y la situación económica tomo el rumbo menos deseado, equipos desmantelados y en situación crítica.

La dirigencia obligada a las nuevas reglas tuvo que buscar alternativas para subsistir. El alivio y preocupación llego de la mano de la vuelta del fútbol. Armar el rompecabezas un plantel competitivo para pelear por el ascenso.

El Cuervo 2020/2021 ya comenzó dar los primeros pasos por el ascenso, pero tendrá que esperar hasta el próximo año y batallar por un lugar en la segunda categoría del futbol argentino.

El Regional Amateur quedo suspendido hasta el próximo año

Gimnasia y Tiro, Juventud, San Antonio, Deportivo La Merced, Deportivo Tabacal, Deportivo El Galpón, Deportivo Michel y Deportivo YPF, tendrán que esperar hasta el próximo año para pelear por un ascenso al Federal A.

La urgencia y la esperanza de Gimnasia y Juventud de regresar al Federal A, tuvo que detenerse y sufrir el golpe económico que significó la falta de competencia, el ingreso de entradas el mayor ingreso de los clubes.

Algunos clubes de la categoría decidieron bajarse del torneo porque no tenían el sostén económico para mantener un plantel y menos jugar un campeonato. Esta decisión apoyada en el boletín del Consejo Federal, que NO habría sanción para los clubes que no participaran del torneo. También se suspendieron los descensos en todas sus categorías.

El “Chipi” Figallo se retiró del rugby

Luego de una trayectoria extraordinaria Juan “Chipi” Figallo anuncio su retiro a través de sus redes sociales. Después de muchas consultas con doctores, tras un golpe en su cabeza sufrido en el Mundial 2019 y las recomendaciones de los profesionales cuelga los botines.

“Llegó el día. Una de las decisiones más difíciles de mi vida. Termino mi carrera profesional en el rugby, la carrera que siempre quise tener y la carrera que amé en todo momento”, dijo.

El jugador que disputó 33 partidos con Los Pumas entre 2010 y 2019 también paseó su rugby por Montpellier y Saracens. En el club inglés ganó dos torneos locales en 2016 y 2018 y además obtuvo dos Champions Cup en 2016 y 2017. El último mundial fue en 2019, con la camiseta de los Pumas recibió un golpe en su cabeza que apresuro su retiro al rugby profesional.

Juan “Chipi” Figallo, deportista superlativo que brilló a nivel internacional y visto la celeste y blanca con el seleccionado nacional de Los Pumas. Mantuvo una regularidad profesionalmente durante muchos años y eso le valió el máximo galardón “Deportista de Oro”, premio que otorga la Secretaria de Deportes de la provincia y el Circulo de Periodistas Deportivos.

Juventud recupero el predio histórico de calle Catamarca

Suceso histórico fue la recuperación del predio de calle Catamarca, después de 50 años en manos de la Municipalidad. La intendenta Bettina Romero restituyó el predio al club Juventud Antoniana en un acto que fue emitido por las redes sociales y de la que solo participó el presidente de la institución Gustavo Klix.

Mucho tiempo y muchas gestiones para poder concretar el sueño antoniano de recuperar el terreno que más de 50 años estuvo en poder de la municipalidad. Hace algunos años la dirigencia que encabezaba José “Pepe” Muratore, estuvo cerca de lograrlo, pero falto marco jurídico. El afortunado sin dudas fue el actual presidente de Juventud, Gustavo Klix y su comisión directiva trabajaron arduamente para lograr la restitución del predio.

Primero fue el Consejo Deliberante, quien aprobó por unanimidad la devolución del terreno por la ordenanza 2016 que aún sigue en vigencia. Después llego la decisión más importante, la intendenta Betina Romero apoyo a los ediles y sin dudarlo puso fecha para la entrega del terreno de calle Catamarca.

Periodismo deportivo estuvo de luto

La pandemia de coronavirus se cobró la vida de muchas personas en el mundo y en nuestra provincia el periodismo deportivo salteño, se vio golpeado por la tristeza con la desaparición física de reconocidos hombres de prensa que marcaron una antes y después en el periodismo deportivo. En total, entre el Covid y otras afecciones, fueron siete los periodistas deportivos salteños que fallecieron durante la cuarentena.

En septiembre falleció Pablo Alejandro Pandolfi a los 55 años tras una lucha con una larga enfermedad. Creció bajo el ala de su papá en la mítica radio FM 20 de febrero, aprendió el oficio de periodista y con talento y un genio creativo supo abrir su propio camino en el medio deportivo que trascendió el portezuelo y junto a su inseparable compañero Javier Aparicio recorrieron el mundo trasmitiendo mundiales, copas américas y todo evento deportivo que pueda contarse por radio y TV.

Dos días más tarde se produjo otro duro golpe al corazón de los salteños. Víctima de Covid perdió la vida Eduardo Chañe a los 47 años. Periodista de diario El Tribuno conocía como nadie el acontecer del polideportivo y ese conocimiento lo llevó a incursionar en la función pública en el área de la Secretaría de Deportes en la gestión de Juan Manuel Urtubey y en la del actual mandatario Gustavo Sáenz.

El 30 de setiembre falleció Gustavo Montero, periodista de Cadena Máxima y comentarista de fútbol, tras una larga lucha contra el coronavirus. Llegó a Salta para incorporarse como arquero en Central Norte y se quedó a vivir desempeñándose como hombre de medios.

El 1 de octubre se fue el Osito Cruz, también por Covid, periodista multifacético, se desempeñó en este medio, Diario Punto Uno y entre otros en el semanario El Expreso además de haber incursionado en radio y televisión. Horas más tarde el mundo deportivo salteño despedía a Luis Benjamín El Petiso Arias, reportero gráfico que inmortalizó desde su lente jugadas memorables de las grandes hazañas del deporte de Salta.

El 25 de diciembre se fue Walter René Abilés, relator que marcó una época en la radiofonía salteña formando dupla con Pablo Pandolfi en la vieja FM 20 de febrero en los 90.

En el triste desfile cabe la mención para Faustino Prieto, conocido en el ambiente como Diego Báez, periodista deportivo que cubría todo el acontecer de su querido Central Norte. Diego fue el primero en irse. Falleció en el mes de julio. Periodistas importantes que marcaron y dejaron huella en el periodismo salteño.

La nueva candidatura de Sergio Chiban en la Liga Salteña de Fútbol

En asamblea realizada el 18 de diciembre los clubes afiliados a la Liga salteña le renovaron casi por unanimidad (Gimnasia en disidencia no participó) la confianza a Sergio Chibán para seguir al frente del ente rector del fútbol salteño por otro período, el segundo consecutivo.

La elección de autoridades se realizó en forma anticipada y abarca el período 2022 – 2025. Con 18 avales Chibán no tuvo oposición e iniciará su quinta gestión no consecutiva al frente de la Liga salteña. Asumió en el 2003 terminando con los 24 años de Zusman, estuvo al frente por tres períodos consecutivos, hizo una pausa obligada por la restricción estatutaria que él mismo impuso – reforma mediante y tras la gestión de Daniel Cáceres reasumió en el cargo, fue reelegido y va por su quinto periodo.