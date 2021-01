Egresados 2020, sin gira y sin respuesta por parte de las agencias

A comienzos de noviembre pasado, a través de la Resolución 498/2020, el Ministerio de Turismo y Deportes estableció que las agencias de viajes autorizadas para el turismo estudiantil debían ofrecer a los estudiantes “la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia por coronavirus”. Los estudiantes también tenían la opción de pedir la devolución del 75% del monto adelantado.

En Salta, muchos grupos de egresados optaron por cancelar el tradicional viaje de fin de la secundaria y pedir el reintegro de lo abonado, sin embargo algunas empresas no estarían dando cumplimiento con la normativa del Ministerio de Turismo.

Algunos damnificados se comunicaron con InformateSalta para denunciar a la empresa Travel Rock Salta ante la supuesta falta de respuestas y soluciones. “Hay que enviar un mail a la empresa pidiendo el reintegro, yo ya lo hice y me respondieron que aún no están dando turnos para reintegro. Me dijeron que una vez que abran normalmente sus oficinas teníamos que solicitar nosotros el turno vía mail a la página de la casa central. Yo estoy pidiendo la cancelación desde agosto”, manifestaron.

Otra de las personas afectadas señaló: “Acabo de hablar con Travel y me dijo que extendieron el plazo para poder atendernos hasta el 28/01. Que es una disposición de Nación. Fácilmente me dijo que nosotros, la promo 2020, ya perdimos. Que nos hagamos la idea de que a esa plata no la recuperaremos. Que tendríamos que aceptar la reprogramación para cuando ellos dispongan y bueno. Realmente una estafa total”.

De acuerdo a lo que señalaron algunos de los padres de los estudiantes damnificados a InformateSalta, las empresas seguirían cobrando el pago por adelantado de los estudiantes que éste año finalizan el secundario. “No puedo creer que sean tan impunes. Ya vendieron viajes al curso de mi hija de cuarto. Creo que tendríamos que unirnos todos y presentar una demanda grupal urgente”, aseguró uno de los padres.