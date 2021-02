Inicio de clases en Salta, sin listas de útiles ni protocolos definitivos

Falta un poco más de dos semanas para el inicio de clases en escuelas y colegios privados de Salta. Y aunque las autoridades del área educativa y sanitaria sostienen que todo estaría asegurado para el 1° de marzo, padres y alumnos todavía dudan.

Tras la consulta de InformateSalta a padres de diferentes establecimientos, muchos indicaron que no recibieron este año la tradicional lista de útiles. “A mí me dijeron que este año no hay lista de útiles”. En consecuencia, en un relevamiento la semana pasada se pudo observar muy poco movimiento en el centro de la ciudad de Salta de gente comprando útiles, uniformes escolares, etc.

Por otra parte, los establecimientos educativos tampoco son claros al momento de informar a las mamas y papás sobre cómo será la nueva vida dentro de los edificios, atendiendo la particularidad de cada institución. "La última comunicación que tuvimos fue el 20 de diciembre y que recién en febrero habría un período de recuperación para aquellos que no habían cumplimentado y no pasó más nada" dijo una mamá.

A pesar de esto, desde la cartera educativa nacional y provincial afirman que la vuelta de clases será bimodal, pero cómo se llevará adelante esta modalidad es la duda. Aún no se conocen cuáles serán los horarios y cómo se implementará en términos reales en cada nivel.

Instituciones privadas aseguran que se encuentran todos los requerimientos listos para poder abrir las puertas con normalidad, sin embargo, las instituciones públicas continúan en proceso de relevamiento y refacciones.

Este viernes, se reunirá el Consejo Federal de Educación cuyo objetivo es aunar criterios para los protocolos definitivos que garanticen que la presencialidad no será una foto de contagio del coronavirus. “Hay que invertir en recuperar y ampliar la infraestructura escolar, ahora estamos invirtiendo en aspecto sanitario y vamos a llegar bien para el 1ro de marzo” indicó el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa.